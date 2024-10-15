تقلبات جوية.. إنقاذ 3 أشخاص وإخراج 3 سيارات علقت وسط السيول

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا يتضمن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم بولاية الجزائر تسجيل سقوط جزئي لشرفة من الطابق الثالث على سيارة في شارع رابح عسلة ببلدية محمد بلوزداد، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية تيسمسيلت، تم إنقاذ 3 أشخاص بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار داخل منزلين في العيون. كما تم إخراج 3 سيارات علقت وسط السيول وانقلاب شاحنة بعد ارتفاع منسوب واد الغول في منطقة البراكة.

وتم بالولاية نفسها امتصاص مياه الأمطار من داخل 3 منازل بمنطقة واد شاغلو في ثنية الحد.

وبولاية سعيدة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من امتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين بحي الرائد المجذوب 73.

أما بولاية تيارت، فقد تم امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الحمادية. وكذا من عدة منازل بحي eplf في السوقر.

كما تم بالولاية نفسها، امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بحي 440 مسكن في فرندة، ومن مسكن بحي الرصفة في عين كرمس.