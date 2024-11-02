تقلبات جوية.. إنقاذ 6 أشخاص بالمسيلة وبرج بوعريريج

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 6 أشخاص كانوا عالقين بسبب المياه التي حاصرتهم جراء التقلبات الجوية التي تشهدها عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت المصالح نفسها أنه تم إنقاذ شخصين كانا على متن شاحنة خفيفة على مستوى الطريق الوطني رقم 40. بلدية أولاد دراج ولاية المسيلة.

كما تم إنقاذ 04 أشخاص كانوا على متن سيارة حاصرتهم مياه وادي سيدي زيتوني ببلدية برج غدير ولاية برج بوعريريج.

أما بلدية فوكة بولاية تيبازة، فقد شهدت تسرب غاز القناة المغذية جراء انهيار التربة بمنعرجات فوكة وطريق دواودة.

كما أشارت ذات المصالح إلى امتصاص مياه الأمطار من داخل ورشة خياطة بطريق الميناء. ومن داخل منزل بشارع رحيم رابح.

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