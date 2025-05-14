تقلبات جوية.. إنقاذ 8 أشخاص بينهم رضيع حاصرتهم السيول في 4 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 8 أشخاص حاصرتهم السيول بولايات البيض، الأغواط، الجلفة، ومعسكر، إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية فقد تم بولاية البيض إنقاذ شخصين كانوا على متن سيارة سياحية محصورة بالواد ببلدية الشقيق. وكذا انقاذ امرأة ورضيع كانا محصورَيْن بجانب الواد ببلدية ستيتن.

وفي الولاية نفسها، تمت ببلدية بوعلام عملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام منزلين بحي الحرشة.

أما بولاية الأغواط، فقد تم سحب سيارة عالقة بجانب الطريق بالمكان المسمى المعمورة. وامتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي الوئام.

وفي بلدية البريدة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من سحب سيارة عالقه في مجرى الواد بالمكان المسمى بريدة القديمة. وكذا سحب شاحنة وسيارة كانتا عالقتين في مجرى الواد بالمكان المسمى واد مناس بلدية قصر الحيران.

كما تم في الولاية نفسها إنقاذ عائلة متكونة من أربعة أفراد محاصرة في مجرى مياه الواد سليسلة.

وفي ولاية الجلفة، تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي الخونية، ومياه الأمطار المتسربة داخل مسكن بحي 75 مسكن.

وأخيرا، بولاية معسكر، تم امتصاص مياه الأمطار داخل النفق بلدية المحمدية.