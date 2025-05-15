تقلبات جوية.. البحث عن طفل مفقود وإنقاذ العشرات من الأشخاص العالقين

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ العشرات من الأشخاص العالقين جراء التقلبات الجوية وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

وعلى إثر التقلبات الجوية، شرعت مصالح الحماية المدنية بولاية بسكرة في البحث عن طفل بولاية اولاد جلال بلدية دوسن بعدما جرفته مياه الواد بالمكان المسمى الكاف الخضرة. كما تم إنقاذ 18 شخصا حاصرتهم مياه واد الجدي بمنطقة شعوة.

وبولاية جيجل، تم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من منزلين بحي المقاسب. وإمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من السوق اليومي بحي موسى. أما بولاية الأغواط، فتم إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة بحي البزائم و حي 144 مسكن و من داخل مكتبة. وبولاية تاجرونة إنقاذ شخص و نفوق 300 رأس غنم أثناء عبور مجرى الواد بمنطقة بلعروقة. وإمتصاص مياه الأمطار من داخل فناء منزل.

وفي ولاية المسيلة، إنقاذ 07 أشخاص من داخل منزل محصورين بمياه الأمطار بالمكان المسمى المجادات. بالإضافة كذلك إلى إنقاذ 17 شخصا محاصرين بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار بدوار المعاريف.

كما تم بولاية تيبازة، إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل بحي الخشب المقدس. وبلدية شرشال إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة في كل من أحياء القرامي، مهام ،حي عدي ابراهيم . بالإضافة كذلك إلى إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل بحي العلوي حجرة النص. وبلدية الداموس سقوط شجرة على منزل بحي الإخوة مالكي. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وفي ولاية المغير إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من الحي القديم. إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من حي برحال. وفي ولاية بسكرة. وإنقاذ عائلة حاصرتهم مياه واد ذيبية.

كما تم بولاية تيسمسيلت إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل قبو بحي السعادة. وإنقاذ عائلتين متكونة من 06 أشخاص حاصرتهم مياه الواد بمنطقة الحربة طريق المحطة. بولاية تيارت ، وإنقاذ عائلتين حاصرتهم مياه الأمطار بمنطقة عجر ماية.

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