تقلبات جوية.. الحماية المدنية تتدخل في 3 ولايات لامتصاص مياه الأمطار

تواصل وحدات الحماية المدنية تدخلاتها لاجل امتصاص مياه الأمطار. وذلك على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن. وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم بولاية مستغانم وبالضبط ببلدية بلدية ماسرة امتصاص مياه الأمطار في ثلاثة مساكن بالمكان المسمى حي سي خالد. كما تم بنفس البلدية أيضا، امتصاص مياه الأمطار من داخل مصعدين بمستشفى ماسرة. ومن داخل من داخل مستودع لتخزين الحبوب.

أما في ولاية وهران، فقد تم ببلدية حاسي بن عقبة امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بحي العربي بن مهيدي. وكذا من قرب متوسطة الاخوة حميدات.

وفي ولاية الشلف، تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بالمكان المسمى عين اللوز ببلدية تنس.