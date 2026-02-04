تقلبات جوية: العثور على جثة طفل.. سقوط جدران وأعمدة

تمكن أعوان الحماية المدنية، من العثور على جثة طفل على حافَة وادي الروايحية بولاية غليزان، فيما تم تسجيل سقوط عدة جدران مساكن وأعمدة كهربائية عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسب الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 13سا00د - 04/02/2026، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية. عدة تدخلات عبر مختلف ولايات الوطن، خلال التقلبات الجوية الأخيرة.

ولاية غليزان

بلدية بني زنطيس، العثور على جثة طفل على حافَة وادي الروايحية تم نقله إلى المستشفى المحلي.

ولاية عين تموشنت

بلدية عين تموشنت، إسعاف ونقل شخص مصاب على مستوى الرأس إثر سقوط صفائح ألمنيوم بسبب الرياح.

ولاية تلمسان

بلدية الرمشي، سقوط عمود كهربائي بحي سيدي أحمد دون تسجيل خسائر بشرية.

بلدية شتوان، سقوط جزئي لجدار مسكن على سيارة مما تسبب في تحطمها جزئيًا بحي أوزيدان، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية الشلف

بلدية عين مران، امتصاص مياه الأمطار من داخل (07) محلات تجارية ومسكن بحيي الرمالي ولاكاف.

ولاية المدية

بلدية البرواقية، انهيار جزئي لجدار خارجي لمسكن بالمكان المسمى ذراع السبيطار.

بلدية عزيز، سقوط شجرة وَسْط المدينة دون تسجيل خسائر بشرية.

تقديم المساعدة لعشرة (10) أشخاص لعبور جسر بسبب ارتفاع منسوب واد بوكموري.

