تقلبات جوية.. انتشال جثة عشريني و إبعاد 4 عائلات محصورة بالمياه في الشلف

تمكن أعوان الحماية المدنية، من انتشال جثة شاب جرفته مياه واد سهل قري بمنطقة الزيايين كان محل بحث بوادي سهل قري، بلدية ودائرة عين مران بولاية الشلف، كما تم إبعاد 4 عائلات من البدو الرحل كانت محصورة بمياه الأمطار بنفس الولاية.

ونشرت مصالح الحماية المدنية، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 00سا30د ليوم 18.10.2025، حيث تم تسجيل عدة تدخلات بسبب الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

ولاية غليزان

ببلدية سيدي امحمد بن علي، انتشال جثة شخص جرفته مياه واد سهل قري بمنطقة الزيايين (الضحية: جنس ذكر يبلغ من العمر 27 سنة). كان محل بحث بوادي سهل قري - بلدية ودائرة عين مران (ولاية الشلف)، حيث تم تحويل الجثة إلى عيادة متعددة الخدمات سيدي امحمد بن علي.

ولاية المسيلة

ببلدية المعاريف، الطريق الوطني رقم 45 مقطوع بمدخل البلدية بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

وببلدية عين خضراء، امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل منزل بمشتة الهوادي.

ولاية غرداية

ببلدية متليلي، امتصاص مياه الأمطار من داخل منزلين بحي البطحة ومن مسكن وظيفي بمستشفى 18 فيفري.

وإنقاذ ضحية كان على متن شاحنة تبريد كبيرة أثناء قطع الطريق الوطني رقم 01 إثر ارتفاع منسوب المياه.

ببلدية سبسب، امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي البرج.

ولاية البويرة

بلدية بشلول، امتصاص مياه الأمطار من 7 مساكن بوسط المدينة بسبب فيضان واد بشلول.

ولاية الشلف

بلدية بوقادير، إبعاد 4 عائلات من البدو الرحل كانت محصورة بمياه الأمطار، مع إنقاذ حوالي 180 رأس غنم.

