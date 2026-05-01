تقلبات جوية: انقاذ 16 شخصا ووفاة امرأة وطفلين والبحث جاري عن إثنين أخرين 

سجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات على مستوى ولايات الوطن إثر التقلبات الجوية مساء اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 21:00 .

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية تدخلن بولاية المسيلة إخراج سيارة عالقة في الطريق بسبب تراكم مياه الأمطار.

السيارة كان على متنها 5 أشخاص في حالة جيدة بالمكان المسمى غابة سيدي عمر ببلدية حمام الضلعة.

وبلدية تامسة تم إخراج سيارة جرفتها مياه واد عين السبع بالطريق البلدي غير المصنف كان على متنها 11 شخصا.

وقد تم في حدود الساعة 19:30 إنقاذ 6 أشخاص كما تم انتشال 3 متوفين (امرأة وطفلين). مع إحتمال وجود شخصين مفقودين ولاتزال عملية البحث متواصلة.

وفي ولاية تبسة على مستوى بلدية بئر العاتر تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من منزل بحي 150 مسكن.