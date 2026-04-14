تقلبات جوية: تحرير سيارات عالقة والبحث عن شخص جرفه واد طاطاريق ببومرداس

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في ارتفاع منسوب المياه ببعض الولايات مما أدى إلى محاصرة سيارات وعائلات باكملها في الطرقات.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية الجزائر وفي بلدية الرويبة من أجل تحرير سيارة محصورة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار كان على متنها شخصين. أما بولاية بومرداس، فلايزال البحث عن شخص مفقود جرفته مياه واد طارطاريق بحي بوكروشة. كما تم تحرير سيارة عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 05 على متنها شخص. وببلدية اولاد موسى تحرير حافلة وشاحنة عالقتين في بركة مائية بالطريق البلدي مزارعة على متنهما 12 شخصاً. أما ببلدية قورصو فقد تم تحرير سيارة عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بحي المنبع على متنها شخصين.

وفي ولاية أم البواقي، تم امتصاص مياه الأمطار من منزل ومطعم بحي حيدرة، إخراج سيارة عالقة في الوحل، إخراج شاحنة عالقة في الوحل بحي الأمل على متنها شخص. تحرير سيارة إسعاف تابعة للمستشفى من الطريق (ط و 10) بسبب حبات البرد وإسعاف امرأة حامل. و ببلدية عين الكرشة تم امتصاص مياه الأمطار من عدة منازل.

أما في ولاية قسنطينة، انهيار جزئي لجدار خارجي لديار الرحمة دون خسائر بشرية. امتصاص مياه الأمطار من داخل طابق أرضي لبناية بالمكان المسمى تحصيص الهضبة رقم 198، وفي ولاية باتنة تم ببلدية عين جاسر امتصاص مياه الأمطار داخل ساحة بحي صافينكو، وبولاية البليدة ببلدية بوفاريك تم إمتصاص مياه الأمطار من منزل بحي بلوش.

