تقلبات جوية.. تدخلات متفرقة للحماية المدنية بعدة ولايات دون خسائر بشرية

كشفـت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة المسجّلة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة 22سا00د من يوم الاثنين 6 جانفي 2026.

وجاء في بيان للحماية المدنية أنه تم تسجيل عدة تدخلات عبر عدد من الولايات، تمثلت في امتصاص مياه الأمطار، إجلاء عائلات كإجراء احترازي، ومعالجة بعض الحوادث، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية.

ففي ولاية مستغانم، تدخلت المصالح المختصة ببلدية عين تادلس لامتصاص المياه المتراكمة من داخل ثلاثة سكنات أرضية بالمكان المسمى دوار بلحضري. كما شهدت بلدية عشعاشة عملية امتصاص مياه الأمطار من مسكن أرضي. إلى جانب إجلاء عائلة متكونة من تسعة أفراد كإجراء احترازي، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما في ولاية سيدي بلعباس، فقد تم ببلدية بوخنيفيس امتصاص المياه المتراكمة من داخل أربعة منازل بحي 119 مسكن، عقب تسرب مياه الأمطار إلى السكنات.

وفي ولاية الجزائر، سجلت بلدية بولوغين بن زيري سقوط شجرة على بيت قصديري، ما أدى إلى سقوط جدار وسقف بشارع طباش بحي الينابيع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية في ولاية غليزان، ببلدية غليزان، لامتصاص مياه الأمطار المتراكمة على مستوى نفق حي الديانسي الطوب.