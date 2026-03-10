تقلبات جوية.. تدخلات ميدانية واسعة لمصالح ولاية الجزائر

باشرت مصالح ولاية الجزائر تدخلات ميدانية واسعة عقب التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية خلال الساعات الأخيرة. وذلك بعد النشرية الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية التي توقعت تساقط كميات معتبرة من الأمطار قد تصل إلى 40 ملم، ابتداءً من مساء الثلاثاء على الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 3:00 صباحًا من يوم الأربعاء 11 مارس.

وفي هذا الإطار، تدخلت مختلف الفرق الميدانية التابعة للولاية بشكل آنيّ، حيث شرعت في عمليات واسعة لتسريح مجاري المياه وتنقية البالوعات، إضافة إلى إزالة الأوحال والمخلّفات التي تسببت في غلق بعض المحاور والطرقات. وجاءت هذه التدخلات خاصة بعدما بلغت التساقطات ذروتها خلال مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز ساعة واحدة، عرفت خلالها الولاية أمطارًا غزيرة.

كما سخّرت المصالح المعنية جميع الإمكانات البشرية والمادية لإعادة فتح الطرقات المتضررة وإرجاع حركة السير إلى حالتها العادية. مع مواصلة التدخلات عبر مختلف النقاط التي عرفت تجمعًا لمياه الأمطار، بعدما تم تسجيل بعض الاختلالات في عدد من المناطق.

وسجلت المصالح المختصة كذلك انجرافًا للتربة على مستوى منحدر “فري فالون”، حيث تواصلت تدخلات الفرق الميدانية دون انقطاع حتى خلال وقت الإفطار، حرصًا على ضمان سلامة المواطنين والتقليل من آثار التقلبات الجوية.

وفي السياق ذاته، أشارت مصالح ولاية الجزائر إلى أنها تقوم بعمليات يومية ومستمرة عبر مختلف البلديات، في إطار الإجراءات الاستباقية تحسبًا للتقلبات الجوية المرتقبة. كما تم فور الإعلان عن النشرية الجوية تعزيز الفرق الميدانية وتنصيب خلايا يقظة مع تكثيف التدخلات، بهدف تسهيل انسياب مياه الأمطار والحد من آثارها.