تقلبات جوية.. سقوط شجرة على سيارتين بالعاصمة وانهيار جزئي لسقف غرفة بالبويرة

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا يتضمن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم بولاية الجزائر وبالضبط ببلدية باب الزوار تسجيل سقوط شجرة على سيارتين بحي 5 جويلية، من دون خسائر بشرية.

وببلدية عين البنيان، تم تسجيل سقوط عمود كهربائي على سيارة، بحي علام عبد القادر من دون خسائر بشرية.

فيما سقطت شجرة بالطريق السريع بئر خادم اتجاه الدار البيضاء بمحول القارص، تم إزالتها، وكذا عمود كهربائي في الطريق أمام القطاع الصحي.

وفي ولاية البليدة، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل عمارة بإقامة النخيل، بشارع بوزورين، بلدية أولاد يعيش.

أما بولاية البويرة، فقد تم تسجيل انهيار جزئي لسقف غرفة لمنزل بقرية أولاد علي، بلدية وادي البردي، من دون خسائر بشرية.