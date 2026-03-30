تقلبات جوية.. عمال مديريات الأشغال العمومية يتدخلون عبر 10 ولايات

تدخل إطارات وعمال مديريات الأشغال العمومية بولايات البليدة، بجاية، جيجل، البويرة، الأغواط، تيارت، الشلف، عين الدفلى، تيسمسيلت وبومرداس. لمجابهة التقلبات الجوية الأخيرة التي مست شبكة الطرق، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قد تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة لضمان استمرارية حركة النقل والتنقل، وذلك تجسيدًا لتعليمات الوزير عبد القادر جلاوي الرامية إلى ضمان استمرارية عملية النقل والتنقل وسلامة مستعملي الطريق في مختلف مناطق الوطن.

ففي ولاية البليدة، وعلى إثر تساقط الثلوج، تدخلت مصالح مديرية الأشغال العمومية من خلال تسخير أربع كاسحات ثلوج. ما مكّن من إعادة فتح الطريق الوطني رقم 37 والطريق الولائي رقم 49، إضافة إلى المسالك الداخلية التابعة لبلدية الشريعة. كما تتواصل عمليات إزالة الثلوج بولاية بجاية على مستوى الطريق الوطني RN26A بمنطقة أقبو، حيث يبقى الطريق مفتوحًا أمام حركة السير.

أما بولاية جيجل، تدخلت فرق الأشغال العمومية لدائرة تاكسنة لإزالة الحجارة المتساقطة على الطريق الولائي رقم 137، بهدف تأمين الطريق. كما تواصلت بولاية البويرة عمليات إزالة الثلوج عبر عدة محاور، لاسيما الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة تيكجدة، والطريق الوطني رقم 30 نحو تيزي وزو. إضافة إلى الطريق الوطني رقم 62 المؤدي إلى المدية، حيث تم فتحها أمام حركة المرور.

وفي ولاية الأغواط تتواصل التدخلات دون انقطاع على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 47 و23. خاصة بإقليم أفلو، من خلال إزالة الثلوج ورش الملح، ما سمح بالحفاظ على انسيابية حركة السير. وبولاية تيارت

تدخلت فرق الصيانة لإزالة الثلوج على الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين السوقر وعين الذهب. كما سجلت تساقطات ثلجية معتبرة بالشلف بمنطقة بيسة على الطريق الولائي رقم 34، ما استدعى تدخل الفرق المختصة.

أما بولاية عين الدفلى، تم فتح الطريقين الوطنيين رقم 66 و65، إضافة إلى الطريق الولائي رقم 14، بفضل تدخل مصالح الأشغال العمومية. وبولاية تيسمسيلت تواصلت عمليات إزالة الثلوج وفتح الطرق بعدة مناطق، من بينها ثنية الحد، سيدي بوتشوا، برج بونعامة وبوقايد. وفي ولاية بومرداس تدخلت فرق الأشغال العمومية عبر الفروع الإقليمية، حيث شملت العمليات دائرة بودواو عبر الطرق الوطنية رقم 05 و61 و24، والطرق الولائية رقم 122 و222. كما مست التدخلات الطريق الوطني رقم 05 من برحمون بقورصو إلى مدخل تيجلابين في الاتجاهين، إضافة إلى الطريق الاجتنابي بقورصو. كما تم تسجيل تدخلات بدائرة خميس الخشنة على مستوى الطرق الولائية رقم 122 و36، إلى جانب الطريقين الوطنيين رقم 29 و29A، مع استمرار العمليات إلى غاية الساعة.

أما ولاية برج بوعريريج سخرت مصالح مديرية الأشغال العمومية لبرج بوعريريج كافة إمكانياتها البشرية والمادية، حيث شملت التدخلات الطريق الوطني رقم 76 على مستوى دائرة برج زمورة، والطريق الولائي رقم 42 جنوب برج الغدير. والطريق الولائي رقم 43 بدائرة الجعافرة. وتمثلت العمليات في إزاحة الثلوج المتراكمة، رش الملح لتفادي تشكل الجليد، إضافة إلى تقديم المساعدة لمستعملي الطريق، مع تواصل التدخلات منذ مساء امس إلى غاية صبيحة اليوم.

كما تم بولاية الجلفة فتح شبكة الطرق الوطنية والولائية لاسيما الطريق الوطني رقم 1ا، الطريق الوطني رقم 1ب، الطريق الولائي 122 متفرق الطرق (c18 cw122( الدويس عين الشهداء مفتوح الطريق الوطني 46 وطريق بن يعقوب -فايجة. وتدخلت وحدات الصيانة التابعة للجزائرية للطرق السيارة ببن شيكاو ولاية المدية على مستوى الطريق السيار “شمال-جنوب”. باستعمال كاسحات الثلج، لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة مستعملي الطريق.