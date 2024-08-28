تقلبات جوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية بتبسة

كشفت مصالح الحماية المدنية بتبسة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تدخلاتها إثر التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية خلال الساعات الأخيرة.

وتجدر الاشارة، إلى أن سيول الأمطار الغزيرة التي تساقطت أمس كانت قد غمرت عشرات المنازل عبر عدة أحياء بمدينة تبسة.

وفي السياق ذاته، تمكنت مصالح الحماية المدنية بتبسة، من إخراج شاحنتين عالقتين بالأوحال على حافة الطريق بالحي العمراني بإقليم بلدية العقلة.

كما تمكنت المصالح ذاتها أيضا من امتصاص مياه السيول من 4 منازل ومستودع وبهو منزل بأحياء مخلوفي وطريق تازبنت وطريق عبلة وحركات بوزيان وأرض المباركية ببلدية الشريعة.

وبدائرة الماء الأبيـض، تم اخراج سيارة عالقة بالوحل على حافة واد بالطريق الوطني رقم 16 بالقرب من الحاجز الامني بمدخل بلدية الماء الأبيض.

وتم بنفس الدائرة، انقاذ واخراج شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، الشخص عالق بالوحل على مستوى حقل بطاطا.

وفي بلدية بوخضرة بدائرة مرسط، تم امتصاص مياه منزلين ببلدية بوخضرة. في حين تم ببلدية الحمامات، امتصاص مياه امطار من داخل منزل بحي طريق الشريعة .

كما تم بدائرة تبسة امتصاص مياه امطار من داخل مكتب دراسات على مستوى شارع هواري بومدين، وكذا من داخل منزل بحي رفانة، حيث بلغ منسوب المياه حوالي 20 الى 30 سم.