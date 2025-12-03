تقلبات جوية.. وزارة الداخلية تُحذّر

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، كافة مستعملي الطريق إلى التحلّي بالحيطة والحذر أثناء السياقةوهذا في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن.

كما شددت الوزارة على كافة مستعملي الطريق التحلّي بالحيطة والحذر أثناء السياقة، والالتزام بالسرعة القانونية، واحترام مسافات الأمان.

بالإضافة إلى استعمال الإضاءة المناسبة، وتفادي المجازفة في المنعرجات والنقاط السوداء.

وأكدت أن القيادة بحذر واجب لضمان سلامتكم وسلامة مستعملي الطريق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور