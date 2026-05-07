تقلبات جوية: انهيار جسر وارتفاع منسوب الأودية بعدة ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الخميس إلى غاية الساعة 20:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية ذاتها تدخلت بولاية المسيلة على مستوى بلدية معاريف لأجل انهيار جسر بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلديتي المعاريف وأولاد سيدي ابراهيم. وهذا بسبب ارتفاع منسوب مياه واد ميطر.

وبولاية الجلفة في بلدية مسعد وسجل ارتفاع منسوب مياه واد الكم. بينما ببلدية دلدول ارتفاع منسوب مياه واد دلدول.

وعلى مستوى ولاية برج بوعريريج تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام نفق المقراني بحي 500 مسكن.

وفي بلدية حسناوة تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل مسجد عمر بن الخطاب.

أما بولاية ميلة تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل محل بعمارات التساهمي حيور.

في حين عرفت ولاية سطيف بإقليم بلدية عموشة امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل المركز الثقافي. وأيضا امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل فردي بقرية أولاد جابر.

في حين شهدت ولاية الأغواط ببلدية حاسي الدلاعة تم امتصاص مياه الأمطار من الطريق الرئيسي ومن داخل منزلين بحي البشير الإبراهيمي.

كما سجلت ولاية أولاد جلال ارتفاع منسوب مياه وادي ديفل.