تقلبات جوية.. إصابة امرأة وطفل وتسجيل عدة حوادث بسبب الرياح

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.

وحسب بيان للمديرية، عبر حسابها على فيسبوك، سجلت ولاية قسنطينة سقوط شجرة بوسط الطريق بحي كاف صالح. وكذا سقوط عمود إنارة عمومية وسط الطريق بشارع زيغود يوسف ببلدية الولاية.

وفي بلدية الخروب سجلت الحماية المدنية سقوط عمود إنارة عمومية على حافة الطريق بمنطقة البعراوية.

وعلى مستوى ولاية سكيكدة ببلدية عين قشرة، سقطت ألواح خشبية من صومعة مسجد على سيارة بوسط المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وببلدية تمالوس، أصيب طفل يبلغ 10 سنوات بخدوش وآلام في الظهر إثر انهيار جزئي لجدار مسكن بالطابق الثاني بسبب حجر متطاير. تم نقله للمستشفى المحلي.

أما بولاية المسيلة وعلى مستوى بلدية المسيلة، سقطت شجرة على سيارتين بحي البدر، دون تسجيل خسائر بشرية.

بولاية عنابة وعلى مستوى بلدية عنابة، سجلت المصالح ذاتها سقوط 3 أشجار بالمركب الرياضي (ملعب التنس)، وسقوط شجرة على جدار ثانوية بابو محمد شريف، وأيضا سقوط جدار منزل أرضي أدى لتحطم جزئي لسيارتين بشارع العقيد عميروش. وكذلك سقوط شجرة على منزل بحي أبو مروان، وانهيار جدار منزل مهجور بالمدينة القديمة.

وببلدية واد العنب، أصيبت امرأة بجروح خفيفة إثر سقوط لافتة الفرع البلدي بحي 2000 مسكن في ذراع الريش. تم تحويلها للمستشفى. وفي بلدية البوني سقطت شجرة على منزل بحي العلاليق. بينما انهار جدار منزل أرضي بحديقة التسلية ببلدية سرايدي.

على مستوى بلدية شطايبي، سُجِّل سقوط قرميد من مسكنين بحي الزيتون وبالقرب من مستشفى شطايبي، دون خسائر بشرية.

وشهدت ولاية الطارف ببلدية البسباس إصابة امرأة في الرجلين وتضرر سيارتين جزئياً إثر سقوط جدار، تم نقل المصابة للمستشفى.

وبعاصمة ولاية خنشلة، سقطت شجرة على سيارة بحي النصر، دون تسجيل خسائر بشرية.