تقلبات جوية ببني عباس.. إنقاذ شخصين وتواصل العملية للعثور على آخر بواد الدورة

على إثر التقلبات الجوية المسجلة، اليوم الأربعاء، على الساعة السادسة مساءً (18:00)، تدخلت فرق الإنقاذ بولاية بني عباس، وبالتحديد في بلدية تبلبالة، عقب معلومات مفادها وجود شخصين عالقين بواد الدورة.

وأسفرت عملية التدخل عن إنقاذ شخصين كانا عالقين على متن 3 شاحنات ورافعة. في حين لا تزال عملية إنقاذ شخص آخر متواصلة.

كما تتواصل جهود الفرق المختصة لإخراج الشاحنات الثلاث والرافعة من مجرى الواد، في ظروف ميدانية صعبة. مع تسخير كافة الوسائل اللازمة لضمان سلامة الجميع.