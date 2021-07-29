تقلص حظوظ الجزائر في التتويج بميدالية بعد إصابة بيداني بفيروس كورونا

تقلصت آمال الجزائر في التتويج بميدالية خلال الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد إصابة الرباع “وليد بيداني” بفيروس كورونا رفقة مدربه عزيز مزور،.

وكانت المشاركة الأولمبية الأولى للبراع الجزائري وليد بيداني في أولمبياد لندن 2012، وشارك مرة ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وعلق الجزائريون آمالا كبيرة على الرباع وليد بيداني صاحب الميدالية البرونزية في مونديال تايلاند، بالإضافة إلى الوجه الطيب الذي قدمه في البطولة الافريقية الاخيرة بنيروبي، أين فاز بثلاث ميداليات ذهبية في فئة أكثر من 109 كلغ وتحطيمه للرقم القياسي القاري في حركة الخطف، برفعه لحمولة 201 كلغ.