تقلل استهلاك الطاقة بشكل كبير..LG تطرح الثلاجة الجديدة متعددة الأبواب

تعود إل جي إلكترونيكس الجزائر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والرائدة في مجال الأجهزة المنزلية. بنموذج مبتكر جديد من ثلاجة MULTIPORTES. والتي تنضم إلى مجموعتها الواسعة جنبًا إلى جنب.

وحسب بيان إل جي إلكترونيكس الجزائر يلبي هذا المنتج الجديد كلاً من احتياجات العملاء. ويوفر لهم تجربة فريدة، مع تقليل استهلاكهم للطاقة بشكل كبير.

تتميز ثلاجة MULTIPORT بالعديد من الميزات مثل التكنولوجيا المتقدمة للضاغط العاكس الذكي. الذي يوفر المزيد من الطاقة بفضل حجمه الجديد وقدرته على ضمان راحة البال لمدة 10 سنوات.

وتبحث LG دائمًا عن الابتكارات التكنولوجية لتسهيل الحياة على هؤلاء المستخدمين. لخلق حياة طهي أكثر إمتاعًا من خلال أحدث الخيارات مثل تطبيق ThinQ AI (الذكاء الاصطناعي).

يسمح هذا الأخير بالتشخيص والتحكم عن بُعد في الثلاجة عبر الهاتف الذكي ومع خيار “Active Express Freeze”.

يستمع مكبر الصوت المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي ويضمن العناية بمشترياتك من البقالة بنقرة زر واحدة.

لهذا السبب، فإن تطبيق LG ThinQ يجعل الاتصال بالثلاجة أمرًا سهلاً كما لم يحدث من قبل.

تعد ثلاجة LG Multi-Door مزيجًا مثاليًا من التصميم والخيارات حيث تتمتع بمظهر أنيق. مع باب فائق النحافة وسعة تخزين كبيرة بالداخل.

وهي مصنوعة أيضًا من تقنية LINEARCooling المصممة لتجنب الفروق المفرطة في درجات الحرارة.

كما تتيح لك تقليل درجة الحرارة بمقدار 0.5 درجة مئوية وفي نفس الوقت الحفاظ على الخضار طازجة لمدة تصل إلى 7 أيام. على سبيل المثال عند فتح باب الثلاجة أو عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، لزيادة قدرتها على توفير الطاقة. فهي تتكون من تقنية DoorCooling + التي توفر تبريدًا أكثر تجانساً.

تقليل استهلاك الطاقة..

تم التفكير في TheMULTIDOOR وتصميمه بهدف تقليل استهلاك الطاقة. وذلك بفضل خياراته المبتكرة المتنوعة وبالتالي إطالة أمد الحفاظ على درجة الحرارة.

كما أنها مزودة بمخارج هواء موضوعة على الجوانب عند مستوى فتح الباب. للحفاظ على درجة الحرارة بشكل أكثر كفاءة من نظام التبريد التقليدي.

ونتيجة لذلك، يتم تقليل فرق درجة الحرارة بين الجزء الأمامي والخلفي للجهاز بشكل كبير في أحدث الموديلات.

وبالفعل يسمح مخرج الهواء لستارة الهواء البارد بالانتشار بشكل متجانس.

حول إل جي إلكترونيكس:

تتمحور فلسفة LG حول احترام الناس والصدق والعودة إلى الأساسيات. يلتزم العملاق الكوري الجنوبي بخدمة العملاء، وتقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتجاربهم الجديدة من خلال جهد مستمر للابتكار. من أجل تمكينهم من تحسين رفاهيتهم اليومية.

كما تهدف منتجات إل جي إلى تلبية طلبات المستهلكين الحساسة، والأفراد الذين يرغبون في القيام بأنشطة جديدة. ومواجهة تحديات جديدة ، من أجل مضاعفة الخبرات والعيش حياة أفضل.

كما طورت LG Electronics صورة علامتها التجارية بشكل مطرد وتدريجي. من أجل مشاركة شعارها “Life’s Good”. تسعى LG Electronics جاهدة للتزاوج من المعاصرة والأصيلة. وتستمر في التطور لتتكيف مع مُثُل العصر الحديث.