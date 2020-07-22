تقليد رتب مراقب عام لـ 8 إطارات بالأمن الوطني

تم تقليد اليوم الاربعاء، رتب مراقب عام لعدد من إطارات الأمن الوطني لأول مرة منذ استحداثها.

وجرت مراسيم الترقية بحضور العديد من الوزراء كوزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، وكذا وزير العدل عبد القادر زغماتي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة مليكة بن دودة.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقم تم تقليد رتبة مراقب عام للإطارات التالية أسماؤهم:

-تقليد رتبة مراقب عام لمدير الأمن العمومي عيسى نايلي.

-تقليد رتبة مراقب عام لمدير مدارس الشرطة محمد مالك.

-تقليد رتبة مراقب عام لمدير الشرطة القضائية أرزقي حاج سعيد.

-تقليد رتبة مراقب عام لمفتش المصالح العامة عزوز جمال بن دراجي.

-تقليد رتبة مراقب عام لمدير شرطة الحدود محمد النوي سيفي.

-تقليد رتبة مراقب عام لمدير المدرسة العليا للشرطة علي فراغ.

-تقليد رتبة مراقب عام لمفتش الشرطة الجهوي بالشرق داود محند الشريف.

-تقليد رتبة مراقب عام لمفتش الشرطة الجهوي بالوسط زين الدين فريد بن شيخ.