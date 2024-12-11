أسدى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلّف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، توجيهات للعمل على تقليص آجال تسجيل المواد الصيدلانية والتسريع في وتيرة رقمنتها لمواصلة المجهودات الرامية لشفافية هذه العملية.

وأكد الوزير المنتدب خلال زيارة ميدانية تفقدية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية (ANPP)، على أهمية القيام بعمليات التوعية. من خلال أبواب مفتوحة على الوكالة و ضمان التغطية الإعلامية للتحسيس بأهمية احترام معايير الجودة و النوعية.

يشار أن هذه الزيارة جاءت في إطار الوقوف على مدى سيرورة نشاط وعمل الوكالة و ذلك بغية الوقوف على مختلف الإنشغالات. والمشاكل التي قد تعرقل سير النشاط و العمل على إيجاد الحلول الناجعة و السريعة لضمان الإرتقاء بجودة. و فعالية المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية في السوق الجزائرية .

كما أكّد الوزير المنتدب على أهمية القيام بعمليات التوعية من خلال أبواب مفتوحة على الوكالة وضمان التغطية الإعلامية. للتحسيس بأهمية احترام معايير الجودة و النوعية.

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