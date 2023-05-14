تقليص الأجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية في مشروع استغلال منجم وادي أوميزور

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تقليص كل الأجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية في مشروع استغلال منجم وادي أوميزور.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية، أين أمر الرئيس، عقب التذكير بالأهمية الاقتصادية البالغة للمشروع، بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية، لتسريع دخوله قيد الاستغلال، خاصة وأن المشروع تجاوز مرحلة التسويات الإدارية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس تبون أيضا باعتماد نظام الفرق في العمل، وذلك على مدار 24 ساعة، لتحقيق تقدم الأشغال، لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني.