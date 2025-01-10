تقليص التأشيرات وفرض ضرائب مرتفعة على الجزائريين ..الخارجية الفرنسية ترد 

رفضت الحكومة الفرنسية مقترح وزير داخليتها، برونو ريتيلو، تقليص التأشيرات وفرض ضرائب جمركية مرتفعة للجزائريين.

ونقلا عن القناة الإذاعية “أوروبا 1″، مساء الجمعة، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية تقليص التأشيرات للجزائريين للضغط على الجزائر.

وجاء هذا الرفض بعد اقتراح تقدم به وزير الداخلية الفرنسي، صبيحة اليوم، يتضمن تقليص التأشيرات للجزائريين. ردا على رفض الجزائر استقبال مؤثر تم ترحيله أمس الخميس.

وتابعت ” أوروبا 1 ” أن تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين ومراجعة سياسة المساعدات التنموية هي ورقة ضغط لا تجدي نفعا. وأن هذه الأمور يتم تسييرها على المستوى الأوروبي.

وبعد رفض الجزائر استقبال المؤثر الجزائري “دوالمن” بعدما تم طرده من فرنسا، أراد برونو ريتيلو، صبيحة اليوم، من مدينة نانت، الضغط على الجزائر من خلال اقتراحه، ومراجعة سياسة المساعدات التنموية، وحتى رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الجزائرية.