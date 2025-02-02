تقليص الحجم الساعي والرفع من العلاوات.. وزير التربية يستمع لانشغالات أساتذة التعليم المتوسط

إستقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.

وحضر الإجتماع رئيس ديوان الوزارة، المكلف بالإشراف على لجنة تلقّي اقتراحات وملاحظات النقابات المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية. والنظام التعويضي، وأي إنشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين.

واقترح الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط إدماج أساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيين والمكوّنين. الذين لديهم أقدمية تقل عن أربع 4 سنوات في الرتب العليا المستحدثة. توحيد التصنيف والتكوين “مدة التكوين على مستوى المدارس العليا لتكوين الأساتذة” بين المراحل التعليمية الثلاث، تقليص الحجم الساعي لأستاذ التعليم المتوسط. و- الرفع من العلاوات والتعويضات في النظام التعويضي مع استحداث منحة الخطر ومنحة التنقل. بالإضافة كذلك إلى توضيحات حول طرق الإستفادة من تخفيض سن التقاعد والمناصب المكيّفة.

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