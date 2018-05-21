تقليص حجم الواردات يخفّض العجز التجاري لعام 2018  

أدّت سياسة الجزائر الرّامية إلى تقليص صادراتها نحو الخارج، وتشجيع المنتوج المحلّي في عز التقشف الذي تعشيه البلاد منذ أواخر 2014.

ومجهودات الحكومة المركّزة على تنظيم مجال الإستيراد، وحصر الواردات خلال 2018، في نطاق 30 إلى 35 مليار دولار.

حققت الجزائر انخفاضا في العجز التجاري منذ حلول العام الجاري.

حيث بلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل 3,878 مليار دولار.

خلال نفس الفترة من 2017 ما يمثل تراجعا بقرابة 78 بالمئة .

وارتفعت الصادرات إلى 14,368 مليار دولارمن جانفي إلى غاية نهاية أفريل من العام الجاري، مقابل 12,117 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 .

و هو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 18,6 بالمئة، حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك .

و فيما يتعلق بالواردات، فقد عرفت انخفاضا طفيفا إلى 15,224 مليار دولار مقابل 15,995 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ما يمثل انخفاضا قدره 4,82 بالمئة.

و ضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 94 بالمئة مقابل 76 بالمئة من ذات الفترة من العام الماضي.