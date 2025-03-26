تقليص سن التقاعد للأساتذة.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة. خُصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الرامي لعصرنة قاعدة البيانات.

كما أن الحكومة درست مشروعاً تمهيدياً لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد. بهدف إدراج تدابير إضافية لتجسيد قرار رئيس الجمهورية المتضمن تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية في جميع الأطوار.

كما أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة. المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.

الحكومة استمعت أيضا إلى عرض حول سير تحضيرات موسم الحج 1446هـ/2025 م، تمّ خلاله استعراض مجمل التدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل ظروف السفر والإقامة لحجاجنا الميامين ومرافقتهم خلال أداء مناسكهم. بالإضافة كذلك إلى الاستماع إلى عرض حول نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2024.