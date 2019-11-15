تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز دور المعارضة أهم وعود بن قرينة

وعد مرشح رئاسيات ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة، بتعزيز دور المعارضة، في حال أصبح رئيسا للجمهورية.

وأكد تجسيد الاصلاح السياسي، وبناء جزائر جديدة، وفق تطلعات الشعب.

ووعد بن قرينة، بوضع دعائم ديمقراطية حقيقية قوية تحت رقابة الشعب.

كما أكد بن قرينة أن برنامجه سيمكن من خلق اقتصاد تنافسي، يحقق الرفاعة والنمو.

كما تحدث بن قرينة عن مباشرة حوار وطني شامل غير إقصائي لبناء شراكة وطنية، وأرضية للنقاش مع الشركاء الوطنيين.

ووعد المرشح بتعديل الدستور، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، ومراجعة نظام الغرفتين في حال أصبح رئيسا.