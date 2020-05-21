تقليص عدد الشيوخ في لجنة الأهلة ووزارة الشؤون الدينية بصدد توزيع كمامات على المواطنين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تقليص عدد الشيوخ في لجنة الأهلة ووزارة الشؤون الدينية بصدد توزيع كمامات على المواطنين
بقلم أسماء.ع

قال وزير الشؤون الدينية، اليوم الاربعاء، إن القطاع قرر تقليص عدد لجنة الأهلة لهذا العام بسبب فيروس كورونا.

وأكد يوسف بلمهدي، إن مصالحه شرعت في توعية المواطنين بضرورة حمل الكمامات تنفيذا لقرارات مجلس الحكومة.

وأشار الوزير في تصريح الاذاعة الجزائرية، إلى أن القطاع بصدد توزيع عدد كبير من الكمامات على المواطنين.

كما ثمن بلمهدي جهد اللجنة الوزارية للفتوى مضيفا أن الوزارة أصدرت حوالي 15 بيانا.

وأضاف الوزير ، من جهة أخرى أن صلاة العيد ستصلى بالبيوت استنادا لأقوال العلماء حفاظا على النفس البشرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823393

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com