تقليص عقوبة مدربّي حراس واد سلي وغالي معسكر

قرّرت لجنة الطعون التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، تقليص عقوبة الايقاف المسلّطة في حق مدربي حراس مستقبل واد سلي وغالي معكسر.

وكانت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة لكرة القدم. قد أوقفت كل من مدرب حراس غالي معسكر، بوخالفة عبد القادر، ومدرب حراس مستقبل واد سلي. محمد طيب خرافة، لـ 6 أشهر.

وحسبما جاء في موقع رابطة الهواة، فإن لجنة الطعون، قبلت الاستئناف الذي تقدم به الثنائي بوخالفة وخرافة.

وتم الابقاء على عقوبة الايقاف لـ 6 أشهر في حق الثنائي. ولكن 3 منها موقوفة النفاذ، مع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم لكل منهما.

للإشارة، فإن العقوبة المسلطة في حق مدرب حراس واد سلي، الطيب خرافة، كانت بسبب سلوك غير رياضي. في مواجهة صفاء مليانة ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الهواة.

فيما عوقب مدرب حراس غالي معسكر، عبد القادر بوخالفة. بسبب شجار بعد نهاية لقاء فريقه والضيف شباب عين تيموشنت لحساب ذات الجولة.

وكانت لجنة الانضباط قد وجّهت نفس العقوبة لمدرب رائد القبة السابق، بوعلام شارف، الذي يبدو بأنه لم يطعن في القرار.