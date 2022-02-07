تقليص فترة إجراء الفروض إلى 4 أيام فقط

تنطلق يوم 24 فيفري الجاري

السماح بتنظيم فرضين في اليوم

قلّصت وزارة التربية الوطنية مدة إجراء فروض الفصل الثاني إلى 4 أيام فقط عوض 20 يوما، كما كان به معمولا به سابقا، حيث سيتم تنظيمها بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي يوم 24 فيفري الجاري.

وجاء تقليص مدة الفروض بسبب تقليص مدة الفصل الثاني التي خرج فيها التلاميذ في عطلة لمدة 17 يوما بسبب وباء “كورونا”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد سمحت وزارة التربية للمؤسسات التربوية، بتنظيم فرضين في اليوم كإجراء استثنائي، بعدما كان يمنع إجراء أكثر من فرض في اليوم الواحد.

وشددت الوزارة على أن تكون أسئلة الفروض متدرجة في الصعوبة، وأن تكون متنوعة، وأن توزع بشكل متوازن بين المهارات التي يراد فيها قياسها، كما يجب أن يتم تدريب التلاميذ على نوع الأسئلة أثناء الأنشطة التعليمية، قبل أن تقدم لهم في الوضعيات التقويمية المختلفة.

وحسب وزارة التربية الوطنية، فإن تقويم التلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي يقتصر على الاختبارات الفصلية التي تخص كل المواد المقررة.

وتكون مدة 45 دقيقة بالنسبة للغة العربية والرياضيات، الأمازيغية والفرنسية، وتكون مدة الاختبار نصف ساعة بالنسبة لمواد “التربية الإسلامية، التربية المدنية، التاريخ، الجغرافيا، التربية العلمية والتكنولوجيا”.

أما بالنسبة للتعليم المتوسط، فيكون التقويم عن طريق تقويم الأعمال بطريقة منسجمة وموضوعية، وتكون عن طريق المراقبة المستمرة، من خلال تقييم التلاميذ بشكل مستمر وتقويم نشاطات التلاميذ وأنشطة التعلم داخل القسم وخارجه.

من جهة أخرى، دعت وزارة التربية، المفتشين، إلى ضرورة زيارة المؤسسات التربوية والوقوف إلى جانب الأساتذة ومحاولة حل بعض المشاكل البيداغوجية، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي عرفت تأخرا في سير البرامج بسبب غلقها قبل العطلة الاستثنائية.

وأمرت الوزارة بضرورة العمل على استكمال البرامج الدراسية في وقتها المحدد من أجل إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها المحدد شهر جوان القادم.

وجاء هذا لقطع الطريق أمام بعض نقابات التربية، التي طالبت بضرورة العودة إلى نظام تحديد الدروس، خاصة بالنسبة لمستوى السنة الثالثة ثانوي، وهذا حتى يتمكن كل التلاميذ من إجراء الاختبارات في الدروس التي درسوها فعلا داخل المؤسسات التربوية.