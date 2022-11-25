تقليص مدة التكوين لأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تقليص وبصفة إستثنائية بعنوان سنة 2022 مدة التكوين لفائدة أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد. الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات والمستويات التعليمية المطلوبة.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء في إطار تجسيد الرخصة الصادرة عن مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المتضمنة الإعفاء من المشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين المتخصص للترقية في رتبتي إمام مدرس وأستاذ التعليم القرآني لفائدة أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد. الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات والمستويات التعليمية المطلوبة. حيث قررت وزارة الشؤون الدينية وبصفة إستثنائية تقليص مدة تكوينهم بعنوان سنة 2022.

وشمل القرار بالنسبة للترقية على أساس الشهادة للالتحاق برتبة إمام مدرس، تقليص مدة التكوين بالنسبة لأساتذة التعليم القرآني من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. مع تقليص مدة التكوين بالنسبة للقيمين والمؤذنين من ثلاث سنوات إلى سنتين.

وبالنسبة للترقية على أساس الشهادة للإلتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني. تم تقليص مدة التكوين بالنسبة للقيمين والمؤذنين من سنتين إلى سنة واحدة.