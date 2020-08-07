تقليص مدة الحجر الصحي للمواطنين القادمين من الخارج إلى 7 أيام

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج، أن المؤسسة تكفلت بـ 1000 رعية منذ تفشي الوباء.

وأورد في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحجر الصحي اصبح 7 ايام بعدما كان يستغرق 14 يوما.

وأضاف “سنستقبل رعايا جزائريين من السودان والكويت واخرين يبلغ عددهم حوالى 240 شخصا”.

وأشار المتحدث أنه لم يتم تسجيل اية حالة ايجابية لكوفيد 19 وسط المواطنين القادمين من الخارج، والجميع هم بصحة جيدة.

وقال “استقبلنا منذ بداية عمليات الإجلاء اكثر من الف مواطن جزائري ونحن اليوم في المرحلة الرابعة في انتظار الانطلاق في المرحلة الخامسة”.