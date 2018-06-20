تقليص مدة المعالجة الجمركية لـ “الزماڤرة” إلى ساعة

تعمل المديرية العامة للجمارك هذه السنة على غرار السنة الماضية تقليص مدة المعالجة الجمركية لبواخر نقل المسافرين القادمين إلى الجزائر إلى أقل من 59 دقيقة.

وحسب تصريحات مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة،

فإن متوسط مدة المعالجة الجمركية لبواخر نقل المسافرين على مستوى الموانئ تقلص إلى 59 دقيقة.

وأشار مدير العلاقات العامة لقناة الأولى للإذاعة الوطنيةإلى أن متوسط مدة المعالجة الجمركية للباخرة بجميع المسافرين بلغ 59 دقيقة.

بعدما كان يبلغ حوالي ساعتين خلال 2012، مرجعا ذلك إلى جملة من التدابير التي اتخذتها المديرية العامة للجمارية.

ومنها خلايا التوجيه والاستقبال والفرقة البحرية على متن البواخر،

أين تسلم للمسافرين سند عبور السيارات الذي لطالما كان يستغرق وقتا كبيرا في السابق ،

مشيرا كذلك إلى الرواق الأخضر الذي تعودت عليه العائلات وذوو الاحتياجات الخاصة.

حيث يجدون أعوان الجمارك يقومون بتسهيل الإجراءات لهاته الفئة،

وتم تنصيب شاشات تبث الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها وتفاصيل الجمركة وقائمة المقتنيات التي لا تتم جمركتها .

وقال ضيف الأولى أنّ الادارة اتخذت في الموسم الماضي إجراءً جديدا تمثل في سند العبور الإلكتروني.

الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، لاسيما على مستوى الموانئ البرية.

ومكّن من تقليص مدة الإجراءات الجمركية بشكل كبير، وسمح لمصالح الجمارك مزيد من الوضوح والفعالية.

فيما يخص مراقبة السيارات والتنبؤ بعددها التي ستعبر الحدود يوميا وحسب كل معبر.