تقنيات مبتكرة لتقوية منطقة شنغن

نشرت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) التقرير الصادر عن مؤتمر التقنيات المبتكرة. لتعزيز منطقة شنغن الذي عقد في مارس من هذا العام.

وشارك في هذا الحدث عدد كبير من صانعي السياسات وكبار مديري مشاريع التكنولوجيا. فضلاً عن قادة الصناعة الإستراتيجيين بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الأساسية التي تساهم بشكل كبير. في منطقة خالية من التأشيرات في الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر أمانًا ومرونة.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن المؤتمر أيضًا مناقشات حول الوضع الحالي وكذلك الاحتياجات في دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى حلول تقنية مبتكرة مختارة يمكن أن تساعد بشكل أكبر في تعزيز منطقة شنغن.

وتم تمثيل المنظمين الثلاثة لهذا الحدث من قبل ماتياس أويل ، مدير الحدود ، شنغن وفيزا ، DG Home. المفوضية الأوروبية ، بالإضافة إلى هانز ليجتنز ، المدير التنفيذي لفرونتكس. ولويس دي أوزيبيو راموس ، نائب المدير التنفيذي لليوروبول ، مديرية القدرات.

ومن بين القضايا الرئيسية في هذا الموضوع ما يلي:

التدابير البديلة المتاحة لضمان أمن منطقة شنغن مع الحفاظ أيضًا على الحق في حرية الحركة وأيضًا حماية قيم الاتحاد الأوروبي والحقوق الأساسية ، مع مراعاة الخصوصية أيضًا

ويقول التقرير: “يمكن للحلول المبتكرة ، مثل تحديد الهوية باستخدام القياسات الحيوية وتقنيات تتبع المركبات. تحسين قدرات إنفاذ القانون وتقليل إعادة إدخال ضوابط الحدود الداخلية إلى حالات الملاذ الأخير”.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد على أن الحلول المبتكرة لديها القدرة على تحقيق قيمة مضافة ملحوظة لإدارة الحدود. وأعمال إنفاذ القانون، مضيفًا أن التقدم السريع في التكنولوجيا يسمح بأجهزة أكثر إحكاما ومحمولة. مما يجعل الضوابط في المناطق العابرة للحدود أكثر متنقل ومرن.

ويقول التقرير إن الكتلة يجب أن تعمل من أجل تعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

كما يقول التقرير: “يجب على يوروبول والمفوضية وفرونتكس والاتحاد الأوروبي ليزا تسهيل عملية الابتكار. بين الدول الأعضاء ، وتعزيز المشاركة في إنشاء حلول أوروبية. وتطوير أوجه التآزر بين أطراف متعددة وإعادة الاستخدام النشط للحلول لتعزيز قابلية التشغيل البيني” .

وشددت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي جهودها من أجل التعامل مع تدفق الأشخاص. الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية.