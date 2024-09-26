تقنية “الفار” حاضرة في داربي الغرب

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، رسميا عن استخدام تقنية “الفار”، في مواجهة داربي الغرب، التي ستجمع بين ترجي مستغانم ومولودية وهران.

وقالت “الفاف” إن قرار الاعتماد على “الفار” جاء عقب تحويل اللقاء المندرج، ضمن الجولة الـ 2 من البطولة المحترفة، إلى ملعب “قائد فراجي” إلى الملعب الجديد “محمد بن سعيد” بمستغانم”.

وبخصوص حكام المباراة، فقد تم تعيين بن براهم حكما رئيسيا بمساعدة، براهيم وبوفاسة، فيما عُيّن بوترعة، حكما رابعا.

بينما عينت لجنة التحكيم التابعة لـ “الفاف، دهار حكما لتقنية “الفار”، بمساعدة الحكم قوراري.

وبذلك، ارتفع عدد اللقاءات المعنية بتقنية الحكم المساعد، في الجولة الـ 2. المقررة يومي الجمعة والسبت، إلى 3 مباريات، بعد كل من الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وأتليتيك بارادو. والقمة القبائلية بين شبيبة القبائل، وأولمبيك أقبو.