تقنية الفيديو قريبا في ملاعب الجزائر !

الرياضة
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تقنية الفيديو قريبا في ملاعب الجزائر !
بقلم وليد كويني

أشارت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” أن “الفاف” تلقت ملفا من طرف “الفيفا” يخص جميع المعلومات وخصائص إستعمال تقنية الفيديو.

ومن المرتقب أن يرد جليس مبنى دالي ابراهيم على هذا الملف بالقبول أو بالرفض خلال الأيام القليلة القادمة.

وإذ تم الموافقة عليه فرسميا ستكون التقنية متوفر في ملاعب الوطن بداية من الموسم القادم خصوصا بعد فضائح كارثية في التحكيم وشكاوي الفرق.

للإشارة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد قرر قبل أكثر من عام بدأ استخدام تقنية الفيديو في القرارات المصيرية لحكام كرة القدم.

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