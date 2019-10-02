تقنية “ثينك يو”..إل جي تعد بتغيير نمط عيش الجزائريين بمنازل ذكية

يسعى مجمع “إل جي إلكترونيكس” من خلال فرعه بالجزائر إلى توسيع عرض منتجاته الإلكترونية الذكية وتعميم استخداماتها بالسوق الجزائرية.

وأفاد مسؤول قسم التجارة للأجهزة الإلكترومنزلية للمنازل الذكية، شيم جونغ هون، للنهار أونلاين، عن عرض المنتجات الإلكترونية الذكية بالجزائر.

وسيتمكن المستهلك الجزائري، من اكتشاف المنتجات الذكية المزودة بتقنية الذكاء الصناعي.

وقال شيم جونغ هون،إن تقنية “ثينك يو” التي تعتبر علامة الذكاء الاصطناعي،تهدف إلى ترقية نمط حياة المستهلك،وجعلها أكثر رفاهية وسهولة.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة المزودة بالذكاء الاصطناعي،ستمكن الجزائري من التحكم بجميع الأجهزة الكهرومنزلية عن بعد أو عن طريق الصوت.

كما تمكنه التقنية من التحكم في جهاز ما عن طريق جهاز أخر مثلا الطلب من التلفاز غلق المكيف الهوائي.

وأكد المسؤول بمجمع “إل جي” أن العلامة تقترح حاليا بعض المنتجات الذكية بالسوق الجزائرية، مثل ثلاجة Instaviw.

ومكيّف الهواء Artcool وجميع سلسلة التلفزيون والهواتف G7، لكن سيتم توسيعها قريبا لتشمل كل المنتجات.

وعن الأسعار المقترحة لهذه الأجهزة بالجزائر، قال المسؤول إن إدخال النظام لن يغيّر من الأسعار المقترحة حاليا لنفس الأجهزة العادية.

تابعا “لطالما لم تسجل هناك أي زيادة في تكلفة الخدمات”.

مضيفا أن “إل جي ومن خلال إطلاقها لتقنية الذكاء الاصطناعي تحاول دائما إيجاد الحلول والوسائل الملائمة وبالأسعار المناسبة”.