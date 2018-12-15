تقنية “مبتكرة” لشحن الهاتف بالملابس

طور باحثون بريطانيون ألواح طاقة لا ترَى بالعين المجردة، بوسع الشركات أن تضيفها إلى الثياب دون التأثير على المظهر الخارجي.

بهدف إنتاج طاقة لشحن الهواتف المتحركة والأجهزة إلكترونية الصغيرة،وهم باحثون من جامعة “نونتغهام ترنت”.

تمكنوا من تصميم ألواح طاقة بطول ثلاث مليمترات وعرض المليمتر والنصف، وهذا بحسب ما نقلته صحيفة “صن” البريطانية.

حيث توضع في أقمشة الملابس، وتعتمد على الحركة التي يقوم بها الشخص لأجل توليد طاقة تكفي لشحن الهاتف المتحرك.

الى جانب اعتماد بعض الإكسسوارات التي تركز على الإمداد بالكهرباء،و يراهن المشروع التقني الطموح على هذه التقنية.

من أجل توفير شحن عصري ومستديم، دون اللجوء إلى الكهرباء، لكن تكمن مشكلة هذا المشروع في أن شحن هاتف واحد بشكل كامل فقط.

يتطلب وضع ما يقارب ألفي لوحة طاقة على الملابس، أما النموذج الحالي فاعتمد على مئتين فقط.

وكشف الباحث تيلاك دياس، وهو أحد المشاركين في المشروع العلمي، أن الألواح التي جرى تطويرها.

من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغاز المهدد للعالم، كما يقول العلماء أن عملية التنظيف لا تلحق أي ضرر بالتقنية الجديدة.