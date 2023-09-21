تقودها امرأة.. إيداع عصابة اعتدت على مواطن وسرقت سيارته بالعاصمة

أمر قاضي محكمة الجنح بشراقة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد قيامهم بتشكيل عصابة أحياء و إعتدائهم على احد المواطنين بواسطة السلاح الأبيض.

كما وجهت للمتهمين تهم تكوين جمعية أشرار لإعداد والشروع في جناية محاولة القتل العمدي. مع سبق الإصرار والترصد. لغرض السرقة بتوافر ظروف التشديد. ظرف التعدد و إستحضار مركبة وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام. وبالرجوع الى قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة. التي تمكنت من توقيف افراد هذه الشبكة الإجرامية يتراوح عددهم 5 اشخاص من بينهم امرأة و قاصر ، و على اثر دورية قام بها عناصر الشرطة حيث لفت انتباههم مركبة تسير بسرعة مفرطة على متنهـا مجموعة أشخاص مشبوهين من بينهم إمرأة ،و بعد ان تم تتبعهم من طرف عناصر الأمن قاموا بإلقاء حقيبة ظهر سوداء اللون من نافذة مركبتهم، و بعد توقيفهم و استرجاع الحقيبة عثر بداخلها على ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير.

كما كشفت التحريات قيام احد المتهمين من بينهم إمراة التي كانت برفقتهم قامت باستدراج أحد الضحايا إلى مكان معزول بعدما إخفاء أفراد الشبكة وجوهم بلثام حيث تم الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وسرقة مركبته لغرض بيعها في الولايات المجاورة.