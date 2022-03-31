تفيكك شبكة مختصة في الإجهاض تقودها عاملة بمستشفى تيبازة
أحبطت مصالح امن الحضري الدواودة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة، بأمن ولاية تيبازة، عملية اجهاض فتاة في مقتبل العمر تنحدر من مدينة الدواودة.
وجاء ذلك بعد استغلالا للمعلومة حيث تم تحديد هوية المشتبه فيها والتي بعد تحويلها إلى مصالح الامن لإستكمال التحقيق.
و استمرارا للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية في القضية،وتبين انها تعمل بإحدى المؤسسات الإستشفائية تنحدر من مدينة بوعرفة ولاية البليدة.
والتي تم توقيفها بمدينة بواسماعيل تحوز على معدات وأدوات جراحية تساعدها على عملية الإجهاض.
كما تم في نفس الإطار توقيف فتاتين مهمتهما ربط الإتصالات بين المشتبه فيها الرئيسية واللائي يرغبن في القيام بعملية الإجهاض.
من جانب اخر تم توقيف صاحبة المسكن ،اين تم حجز 31 حقنة من مختلف أنواع الأدوية تستعمل في عملية الإجهاض.
بالإضافة الى مقص وأدوات جراحية وكمادات وقفازات و أغطية جراحية.
ليتم تحرير ملف إجراء قضائي تم من خلاله تقديم المشتبه فيهن أمام النيابة المختصة.
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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بولاية تيبازة، من الإطاحة بشبكة إجرامية. تتكون من إحدى عشر شخصا. تحترف النصب والاحتيال.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة ينتحلون صفة موظفين للتحايل على المواطنين. أين وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية. بالإضافة كذلك إلى تقليد الأختام والإمضاءات، إنتحال صفة موظف عمومي.
كما تنشط هذه الشبكة الإجرامية في ولايات الوسط، وكانت توهم ضحاياها بمقررات استفادة وعقود إيجار لسكنات مزوّرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، استهدفت ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.
كما علمت “النهار” أن عدد كبير من مواطنين وقعوا ضحية أفراد العصابة التي كانت توهمهم بأنهم استفادوا من سكنات بقرارات مزوّرة مقابل مبلغ مالي وتسليمهم مفاتيح شقق بعدما يتم تغير مفاتيح سكنات لم يتم توزيعها.
ومن خلال العملية تم حجز مجموعة عقود ومقررات إستفادة لسكنات مزورة ومفاتيح لشقق وهمية وصولات استدعاء مزورة ومبلغ مالي يفوق 22 مليون سنتيم و سخان ماء وبطاقات تعريف مزورة.
وجهاز كومبيوتر محمول و هواتف نقالة ووحة رقمية. حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النباية المختصة.
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كما أطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فوكة في ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، متكونة من 7 أشخاص، وحجز في العملية 3106 قرص من نوع “بريغابالين” المعروف بـ “الصاروخ”.
العملية جاءت استغلالا للمعلومات الواردة للمصلحة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب، على مستوى أحياء مدينة فوكة، وبعد التأكد من المعلومات، تم إعداد خطة أمنية محكمة، تم من خلالها ضبط 7 أشخاص مشتبه فيهم في ثلاث قضايا متفرقة وحجز 3106 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 مغ “الصاروخ” وكمية من “الكيف المعالج” من نوع “القنب الهندي” قدر وزنها بـ 715 غ ومبلغ مالي مقدر بـ 157 مليون سنتيم من عائدات الترويج ضف إلى حجز 07 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومركبة سياحية ودراجة نارية كانتا تستعملان من قبل عناصر الشبكة في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا 07 هواتف نقالة.
كما تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم بخصوص قضية الحيازة والنقل، التخزين ، الاتجار في المخدرات، الأقراص المهلوسة. مع حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وتقديمهم أمام النيابة المختصة محليا.