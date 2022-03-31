تفيكك شبكة مختصة في الإجهاض تقودها عاملة بمستشفى تيبازة

أحبطت مصالح امن الحضري الدواودة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة، بأمن ولاية تيبازة، عملية اجهاض فتاة في مقتبل العمر تنحدر من مدينة الدواودة.

وجاء ذلك بعد استغلالا للمعلومة حيث تم تحديد هوية المشتبه فيها والتي بعد تحويلها إلى مصالح الامن لإستكمال التحقيق.

و استمرارا للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية في القضية،وتبين انها تعمل بإحدى المؤسسات الإستشفائية تنحدر من مدينة بوعرفة ولاية البليدة.

والتي تم توقيفها بمدينة بواسماعيل تحوز على معدات وأدوات جراحية تساعدها على عملية الإجهاض.

كما تم في نفس الإطار توقيف فتاتين مهمتهما ربط الإتصالات بين المشتبه فيها الرئيسية واللائي يرغبن في القيام بعملية الإجهاض.

من جانب اخر تم توقيف صاحبة المسكن ،اين تم حجز 31 حقنة من مختلف أنواع الأدوية تستعمل في عملية الإجهاض.

بالإضافة الى مقص وأدوات جراحية وكمادات وقفازات و أغطية جراحية.

ليتم تحرير ملف إجراء قضائي تم من خلاله تقديم المشتبه فيهن أمام النيابة المختصة.

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بولاية تيبازة، من الإطاحة بشبكة إجرامية. تتكون من إحدى عشر شخصا. تحترف النصب والاحتيال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة ينتحلون صفة موظفين للتحايل على المواطنين. أين وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية. بالإضافة كذلك إلى تقليد الأختام والإمضاءات، إنتحال صفة موظف عمومي.

كما تنشط هذه الشبكة الإجرامية في ولايات الوسط، وكانت توهم ضحاياها بمقررات استفادة وعقود إيجار لسكنات مزوّرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، استهدفت ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

كما علمت “النهار” أن عدد كبير من مواطنين وقعوا ضحية أفراد العصابة التي كانت توهمهم بأنهم استفادوا من سكنات بقرارات مزوّرة مقابل مبلغ مالي وتسليمهم مفاتيح شقق بعدما يتم تغير مفاتيح سكنات لم يتم توزيعها.

ومن خلال العملية تم حجز مجموعة عقود ومقررات إستفادة لسكنات مزورة ومفاتيح لشقق وهمية وصولات استدعاء مزورة ومبلغ مالي يفوق 22 مليون سنتيم و سخان ماء وبطاقات تعريف مزورة.

وجهاز كومبيوتر محمول و هواتف نقالة ووحة رقمية. حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النباية المختصة.

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