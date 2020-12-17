تقويم التلاميذ في الطور الثانوي.. تاريخ إجراء الفروض وكيفية حساب المعدلات

كشفت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، عن المخطط الإستثنائي للتقويم البيداغوجي للسنة الدراسية 2020/2021.

وحسب بيان لذات المديرية، يتضمن المخطط الإستثنائي لتقويم التلاميذ، التقويم الشخصي والتكويني والمراقبة المستمرة والتقويم التحصيلي.

وتشمل المراقبة المستمرة للتلاميذ، كل من التقويم المستمر ويتضمن الانضباط والمواظبة والنشاط داخل القسم.

بالإضافة إلى تقويم الأعمال التطبيقية، ونظرا للظرف الصحي اقتصرت الأعمال التطبيقية على المحاكاة والنمذجة.

وكذا تقويم التعبير الشفوي، وتقويم المشاريع البحثية، وتثمين المطالعة.

كما يتضمن المخطط الإستثنائي لتقويم التلاميذ، التقويم التحصيلي ويشمل الفروض المحروسة والاختبارت الفصلية.

ويتوج التقويم التحصيلي، بوضع علامات عددية.

وأشار البيان، إلى أنه واستثناء هذه السنة، تم برمجة فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية في كل فصل.

وتتمثل فترة اجراء الفروض المحروسة كما يلي:

الفصل الأول: من 10 جانفي 2021 إلى 21 جانفي 2021 والفصل الثاني من 25 أفريل 2021 إلى 6 ماي 2021.

أما بخصوص كيفية حساب معدل المادة والمعدلين الفصلي والسنوي، فقد حددته المديرية كما يلي:

يحسب المعدل الفصلي للمادة كما يلي:

اللغة العربية وأدابها واللغة الأمازيغية واللغات الأجنبية:

المعدل الفصلي للمادة يساوي علامة التقويم المستمر+ معدل الفروض + علامة التعبير الشفوي + “علامة الإختبار مضروبة في 2” تقسيم 5.

المواد ذات الأعمال التطبيقية “العلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا المعلوماتية التسيير المحاسبي والمالي لمستوى الثالثة ثانوي”

المعدل الفصلي للمادة يساوي علامة التوقيم المستمر+ معدل الفروض+ “علامة الإختبار مضروبة في 2” تقسيم 5.

أما بالنسبة لبقية المواد، فيحسب المعدل الفصلي للمادة كما يلي:

علامة التقويم المستمر+ معدل الفروض + “علامة الإختبار مضروبة في 2” تقسيم 4.

هذا ويحسب المعدل العام الفصلي كما يلي: “مجموع المعدلات الفصلية للمواد مضروبة في معاملاتها”+علامة المشاريع +علامة المطالعة وتقسم كلها على مجموع المعاملات.

وأشار البيان، إلى أنه لا يحتسب من علامة المشاريع والمطالعة في المعدل الفصلي العام إلا ما فاق العشر نقاط منها.

ويحسب المعدل السنوي كما يلي: المعدل العام للفصل الأول+المعدل العام للفصل الثاني تقسيم 2.