تقويم تشخيصي للتلاميذ لمعرفة مستواهم مع الدخول المدرسي

أمرت وزارة التربية الوطنية الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاث بإجراء تقويم تشخيصي للتلاميذ مع الدخول المدرسي لمعرفة مستوى كل تلميذ على حدى.

ويهدف هذا التقويم لإحداث الإنسجام في الفوج التربوي انطلاقا من المكتسبات الفعلية للتلميذ. والسهر على مسايرة المعالجة البيداغوجية لعملية التقويم البيداغوجي. وتفعيلها قصد التكفل الأنجع بالتلاميذ المتعثرين دراسيا. من خلال البحث عن مواطن الضعف لديهم ومعالجتها آنيا.

وجاء في المنشور على ضرورة العمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للتمدرس أي 6 سنوات كاملة بالنسبة للسنة الدراسية 2023-2024. وتعني الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2017 ، مع ضمان التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة.

وأكد المنشور أنه يمنع منعا باتا إقصاء أي تلميذ لم يبلغ 16 سنة كاملة من التمدرس.

كما أكد على العمل على إجبار الأولياء الذين تخلى أبنائهم عن الدراسة ولم يبلغوا سن 16 سنة لاعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

كما تضمن المرسوم على ضرورة ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية. وكل مؤسسة مدرسية بناء على نتائج أعمال مجلس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه باعتبارها عملية محورية في إعداد ملف الدخول المدرسي.