تقيد 52295 تاجرا بنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى

سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات، إلتزام تام للتجار بنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى.

وحسب بيان الوزارة تقيد 52.295 تاجرا قاموا خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، بمزاولة نشاطاتهم التجارية، عبر كامل التراب الوطني.

وأضاف البيان ان 30 تاجرا لم يتقيد 30 عبر 9 ولايات بنظام المداومة في ثاني أيام عيد الأضحى. حيث سجلت ولاية باتنة والبويرة اكبر عدد من التجار غير الملتزمين. متبوعة بولاية سطيف 6 تجار .تليها ولاية الطارف 3 تجار. في حين عرفت ولاية الجزائر وسكيكدة تسجيل تاجرين غير ملتزمين بنظام المداومة خلال العيد. كما سجلت كل من ولاية الوادي، مستعانم وجيجل تسجيل تاجر واحد فقط .