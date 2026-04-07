تقييم أنشطة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، صبيحة يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا خُصّص لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

واستهل الوزير الاجتماع بالتذكير بالهدف الجوهري من هذه اللقاءات التقييمية والمتمثل في الوقوف على مدى تجسيد التعليمات المُسداة خلال الجلسات السابقة. لاسيما ما تعلق بتحسين الخدمة العمومية والارتقاء بجودتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

كما استمع الوزير إلى عرض شامل قدمه المدير العام للصندوق، تطرق فيه إلى مختلف الإجراءات المتخذة لتعزيز الخدمة العمومية. خاصة ذات الصلة بتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات لفائدة الفئات المشمولة بتغطية الصندوق. بما يسمح بتحسين الولوج إلى الخدمات وتقليص آجال معالجتها.

وعقب مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب المرتبطة بمهام ونشاطات الهيئة، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أهمها ضرورة تضمين العروض المقدمة كافة جوانب التسيير، لاسيما نقاط الضعف. بما يتيح لمصالح الإدارة المركزية إجراء تقييم موضوعي ودقيق والوقوف على أوجه الخلل وإدخال الحلول الكفيلة بإصلاحها. واقتراح توسيع مجال تغطية الصندوق ليشمل قطاعات أخرى.

وإعداد وتنفيذ برنامج اتصالي، يستهدف الفئات المعنية بتغطية الصندوق، قصد تحسين مستوى الإعلام والتوعية بالخدمات المتاحة.

كما شدد الوزير على أهمية وضع كل التدابير التي من شأنها الحد من تنقل المرتفقين إلى الشبابيك. داعيًا إلى الاعتماد الحصري على الخدمات الرقمية. خاصة التطبيقات والحلول عبر الهواتف الذكية، بالنظر إلى إقبال المواطنين عليها لما توفره من سهولة وسرعة في الاستفادة من الخدمات دون عناء التنقل.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير تأكيده على ضرورة تعاضد الجهود بين مختلف الهيئات تحت الوصاية. وترشيد النفقات والتخلي عن الاستثمارات المكلفة وتوجيه الموارد المالية نحو تحسين الأداءات وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.