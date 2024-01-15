تقييم المكتسبات.. تكليف هؤلاء المفتشين بتأطير مديري الابتدائيات
بقلم أسماء.ع
كلفت وزارة التربية الوطنية، كل مفتش مقاطعة مشارك في الملتقى الولائي المنعقد بتاريخ 8 و9 جانفي من السنة الجارية، بتأطير مديري المدارس الابتدائية التابعة لمقاطعته.
وأشارت التعليمة الوزارية، إلى أن التأطير يكون حول مستجدات امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي بعنوان 2023-2024.
كما يتناول التكوين مواضيع التعديلات المدرجة على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. وأدوات تحليل نتائج تقييم المكتسبات للسنة الدراسية 2022-2023 وكيفية استثمارها في المعالجة المهيكلة للتعليمات.
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