تقييم المكتسبات.. تكليف هؤلاء المفتشين بتأطير مديري الابتدائيات

كلفت وزارة التربية الوطنية، كل مفتش مقاطعة مشارك في الملتقى الولائي المنعقد بتاريخ 8 و9 جانفي من السنة الجارية، بتأطير مديري المدارس الابتدائية التابعة لمقاطعته.

وأشارت التعليمة الوزارية، إلى أن التأطير يكون حول مستجدات امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي بعنوان 2023-2024.

كما يتناول التكوين مواضيع التعديلات المدرجة على امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي. وأدوات تحليل نتائج تقييم المكتسبات للسنة الدراسية 2022-2023 وكيفية استثمارها في المعالجة المهيكلة للتعليمات.