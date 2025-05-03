تقييم تحضيرات حملة الحصاد والدرس بولايات الجنوب

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم السبت، اجتماع عمل مع مدراء المصالح الفلاحية لولايات الجنوب، تم من خلاله تقييم التحضيرات الجارية فيما يخص حملة الحصاد والدرس.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا الاجتماع مدراء المصالح الفلاحية لـ11 ولاية جنوبية، والمديرة العامة لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية. والرئيس المدير العام لمجمع “أوناب”، إطارات من الوزارة والديوان الجزائري المهني للحبوب.

وتم خلال الإجتماع، التأكد من توفر الوسائل الضرورية لحصاد، جمع، نقل وتخزين المحصول.

كما تم التأكيد على إتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع عملية تحويل العتاد “حصادات وشاحنات” لتلبية الطلب. لا سيما على مستوى المناطق التي تعرف كثافة في الإنتاج مثل أدرار، تيميمون، ورقلة، والمنيعة.

و في هذا الاطار، شدد الوزير على ضرورة التحضير المسبق لإنجاح الموسم وتحقيق الأهداف المسطرة.

للتذكير، بدأت حملة الحصاد والدرس، أواخر شهر أفريل بحصاد محاصيل الشعير على مستوى بعض المناطق والقمح اللين والصلب في بداية ماي الجاري.