تقييم تنظيم امتحانات شهادة “البيام” واستحداث بنك بريدي.. العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خُصص لاستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن، والتي تعد محورا أساسيا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية للتخفيف من حدة الفوارق التنموية بين الولايات، والدفع بديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية.

بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، والتي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الطموح لتحقيق الأمن الغذائي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، حيث تم استعراض الإمكانيات الهامة التي سخرتها الدولة لرفع التحديات اللوجستية لإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية، لاسيما من خلال اعتماد حلول تقنية مبتكرة. من أجل ضمان تغطية طاقوية بما يتماشى والاحتياجات المتنامية للمناطق المعنية.

وفي إطار جهود تعزيز وعصرنة الخدمات المصرفية والبنكية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استحداث بنك بريدي في شكل فرع لبريد الجزائر، من شأنه المساهمة في تقريب الخدمات المصرفية من المواطنين. واستقطاب الودائع المالية وتحسين الخدمات المالية الشاملة والمتنوعة.

هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 جوان 2025. باعتبارها محطة هامة في المسار الدراسي للتلاميذ، والتي جرت في ظروف جيدة قوامها الحوكمة والشفافية والنزاهة التربوية.

أخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استراتيجية تسيير ومعالجة النفايات للفترة 2025-2029. التي تعتبر خطة وطنية تهدف إلى بناء منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة النفايات تقوم على تقليصها وتحسين الفرز والتثمين وخلق فرص عمل خضراء مع تعزيز المشاركة المحلية والمساهمة في تحسين جودة البيئة.