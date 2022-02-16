تقييم سير جهاز ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك “سيربالاك”

تم خلال إجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، تقديم عرض يتعلق بجهاز “سيربالاك” لضبط الـمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن الوزير المكلف بالفلاحة قدم تقييما لسير هذا الجهاز الذي وضع سنة 2008، و ذلك على ضوء تطور احتياجات استهلاك السكان للـمواد الأساسية وفعالية سلسلة القيمة الـمعمول بها حاليا، بغرض تمكين هذا الجهاز من تحقيق الأهداف الـمنوطة به، بشكل أفضل، في مجال الحفاظ على مداخيل الفلاحين، ووفرة المنتجات الفلاحية وتزويد السوق بصفة منتظمة.

طالع أيضا: هذا هو نظام “سيربالاك”

يخص نظام “سيربالاك” الذي أعلن عن إعادة تنظيمه الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك. كما يمنح النظام الفلاحين 1.8 دينار عن تخزين كل واحد كلغ من البطاطا.

وسيحقق نظام ضبط المنتجات الفلاحية “سيربالاك” حسب الفلاحين التوازن في السوق إذا تم تفعيله وفق آليات وتقنيات صحيحة ومضبوطة وناجعة. كما سيعيد الثقة لدى الفلاحين والمنتجين لإنجاح هذه الشعبة وتوسيع انتاجها في المواسم القادمة.

كما شدد الوزير الأول، على ضرورة إعادة النظر في نظام “سيربالاك”، موضحا أنه فشل وسيتم إعادة النظر فيه. وقال أيمن بن عبد الرحمان “أريد انخفاض الأسعار خاصة الحمضيات”.

في حين أشار الوزير الأول “من غير المعقول برتقال بأكثر من 100 دج”. تابعا “يجب التنسيق مع التجارة لخفض الأسعار”.

طالع أيضا:

وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه يجب أن تصل نسبة الإدماج في المؤسسات الوطنية لصناعة السيارات إلى 35 بالمائة في ظرف 36 شهرا.

وأضاف بن عبد الرحمن على هامش إفتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري اليوم الإثنين. أنه يجب منح الفرصة للإطارات الشابة المتخرجة من المعاهد والجامعات وإقحامهم في صناعة المركبات العسكرية.

للإشارة فقد أشرف أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر، على افتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري. كما كان أيمن بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وإطارات سامية من القطاع الإقتصادي. وكذا ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتجري فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.

كما تم تنظيم هذا الحدث الإقتصادي، الذي تم إلغائه السنة الفارطة بسبب جائحة “كوفيد-19”. من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس). تحت شعار “استراتيجية، قدرة إبتكارية وأداء فعال : مفاتيح التنمية الإقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp