تقييم شامل لمراكز مكافحة السرطان

ستنطلق عملية تقييم المراكز الـ6 لمكافحة السرطان خلال الـ9أشهرالقادمة، للمساهمة الفعّالة في المخطط الوطني للسرطان وتقديم الدعم العلمي والأكاديمي للمشروع.

العملية جاءت نتيجة اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وإصلاح ومخابر “آسترازنيكا”، من أجل تبني مساهمة فعّالة للمخطط الوطني للسرطان 2015/2019.

وستمس العملية بكل من مركز “بياروماري كوري” بالعاصمة، مستشفى تيزي وزو، مركز مكافحةالسرطان لباتنة وتلمسان وعنابة.

كما ستُشارك الجمعية الجزائرية للأورام الطبية والفاعلين الأربعة في مجال البحث العلمي، من خلال توفير دعم تقني وانفتاح بين المراكز.